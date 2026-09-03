Lucian Mușat (deputat AUR): „Reducerea accizei, un paravan pentru ca statul să ia și mai mulți bani din buzunarele românilor”

Deputatul AUR Lucian Mușat acuză Guvernul Bolojan de pasivitate în gestionarea crizei carburanților și susține că reducerea temporară a accizei este doar o măsură de fațadă care nu oprește scumpirile generalizate de la pompă. Parlamentarul atrage atenția că statul încasează aproape jumătate din prețul fiecărui litru de combustibil prin TVA și acciză, profitând de criză pentru a colecta mai mulți bani la bugetul de stat.
„Guvernul Bolojan nu vrea și nu are niciun interes să intervină pentru a controla prețurile de la pompă. Nu vrea pentru că scumpirile sunt cea mai profitabilă afacere pentru statul român, o afacere care umflă zilnic bugetul pe spatele și pe munca românilor.
Așa-zisa reducere de 25% a accizei la motorină este un balon de săpun. La multe stații de alimentare din țară, măsura a produs o ieftinire de doar 17 bani pe litru. Astăzi, motorina a sărit din nou peste pragul de 10 lei. La Rompetrol s-a scumpit cu 15 bani, la MOL cu 11. În acest ritm, până la expirarea reducerii, vom ajunge la 11 lei litrul de combustibil.
Adevărata problemă nu este cotația petrolului pe piețele internaționale. Adevărata problemă este lăcomia fiscală a statului! Românii plătesc către stat peste 50% din prețul fiecărui litru de benzină și motorină, sub formă de TVA și accize.
Asta înseamnă că un român de rând care este nevoit să se deplaseze zilnic cu autoturismul plătește aproape o treime din salariu doar ca să își alimenteze rezervorul. Mai înseamnă că un mic antreprenor sau un comerciant care transportă marfă se gândește de două ori dacă la final de lună veniturile acoperă cheltuielile sau trebuie să vină cu alți bani de acasă.
Guvernul Bolojan s-a prefăcut că lucrează, românii se chinuie să plătească, iar consumul este înghițit de scumpirile generalizate.
Soluția corectă pentru a pune capăt acestei crize continue este cea pe care AUR a propus-o: un mecanism temporar și autoreglabil prin reducerea TVA-ului la combustibili la 5% în primele trei luni, urmată de o cotă de 9%, cu dezactivare automată doar în momentul în care cotațiile internaționale ale petrolului se stabilizează.
Cerem PSD-PNL-USR-UDMR să nu mai păcălească românii cu ieftiniri de câțiva bani care dispar de pe o zi pe alta! Nu mai fiți avari și renunțați să atrageți bani prin jaful de la pompă”, a declarat deputatul AUR, Lucian Mușat.
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