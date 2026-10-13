Politica· 2 min citire

Luca Niculescu continuă negocierile cu partidele. Surse indică o posibilă intervenție a președintelui Nicușor Dan

Luca Niculescu și Nicușor Dan / Sursa foto - Facebook Luca Niculescu

Luca Niculescu și Nicușor Dan / Sursa foto - Facebook Luca Niculescu

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Scris deStoica Marian
Publicat13 oct. 2026, 07:31
Sursărealitatea.net

Blocajul politic continuă și negocierile pentru formarea unei majorități au loc inclusiv astăzi! După negocierile cu partidele politice și grupurile parlamentare, noul premier desemnat urmează ca astăzi să aibă discuții cu parlamentarii neafiliați. Surse politice menționează ca Luca Niculescu va mai avea discuții săptămâna aceasta cu liderii PSD.

După negocierile cu partidele politice și grupurile parlamentare, noul premier desemnat urmează ca astăzi să aibă discuții cu parlamentarii neafiliați.

Joi exprimă termenul de 10 zile: Niculescu trebuie să depună lista de miniștri și programul

Surse politice citate de Realitatea Plus menționează că Luca Niculescu va mai avea discuții săptămâna aceasta cu liderii PSD. Grupul minorităților naționale sunt cele care și-au declarat susținerea necondiționată pentru noul premier desemnat care trebuie să strângă 233 de voturi pentru o majoritate, potrivit Realitatea.NET.

Joi, când expiră termenul de 10 zile de la desemnare, premierul desemnat depune în parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, urmând ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc votul și audierile în comisiile de specialitate.

În același timp, dacă partidele nu se înțeleg, se cere intervenția președintelui pentru o mediere a liderilor.​‌

După discuțiile cu prinicipalele partide și a reacțiilor primite din partea PSD, PNL UDMR și USR, premierul desemnat a avertizat că situația economică este serioasă și susține că formarea unui guvern cu puteri depline este necesară pentru adoptarea unor măsuri urgente. Acesta a indicat drept priorități rectificarea bugetară, protejarea persoanelor vulnerabile în contextul problemelor din energie și pregătirea unui buget credibil pentru anul viitor.

Rectificarea bugetară, esențială pentru eliminarea blocajelor

Niculescu a susținut că un executiv cu puteri depline trebuie să intervină pentru protejarea celor vulnerabili și să realizeze o rectificare bugetară în următoarele săptămâni. Totodată, acesta a subliniat necesitatea finalizării bugetului pentru anul viitor până la sfârșitul anului, invocând evaluările agențiilor de rating.

„Sunt probleme cu energia, avem nevoie de un guvern care să ia măsuri să-i protejeze pe cei vulnerabili”, a afirmat acesta.

Întrebat despre lipsa fondurilor semnalată la mai multe ministere și despre riscul unor blocaje la plata salariilor sau a furnizorilor, Niculescu a insistat asupra necesității rectificării bugetare. El nu a confirmat explicit că aceste plăți ar urma să fie oprite.

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