Ilie Bolojan, vizat de acuzații dure de la vârful PNL: "Îi reproșăm încercarea de userizare a partidului"

Acuzații grave la adresa lui Ilie Bolojan chiar de la vârful PNL. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, principalul contestatar al premierului în interiorul Partidului Național Liberal, l-a acuzat pe acesta că vrea USR-izarea PNL.

"Evident că avem lucruri pe care să i le reproșăm domnului Bolojan. Da, îi reproșez o anumită încercare de userizare a partidului și acest lucru este evident”, a declarat Thuma.

În plus, acesta a mai adaugat că "sunt mai mulți cei de la USR și cei de la REPER care sunt la cabinetul premierului decât de la PNL. De asemenea, Robert Thuma a adăugat că PNL nu mai are mesaj pentru nicio categorie socială din țară.