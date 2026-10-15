Guvernul Niculescu ajunge în Parlament. Ce urmează: audierile miniștrilor în comisii și votul în plen

Scris de Daniel Onescu Publicat: 15 oct. 2026, 09:16

Premierul desemnat Luca Niculescu depune joi, 15 octombrie, în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Viitorul Guvern ar urma să fie format din reprezentanți ai PSD și din șase tehnocrați. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, cabinetul ar putea obține la învestire cel puțin 299 de voturi, peste pragul necesar de 233.

Distribuie articolul