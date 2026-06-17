Gheorghe Piperea: "Eu mă îndoiesc că Veștea e deschis discuțiilor cu AUR"

Scris de Daniel Onescu Publicat: 17 iun. 2026, 08:21

AUR reacționează, după ce Adrian Veștea a aruncat bomba în direct la Realitatea Plus și spune că nu exclude niciun partid din discuții, nici AUR. Gheorghe Piperea a declarat că se îndoiește că premierul desemnat de Nicușor Dan e deschis cu adevărat acestei opțiuni. Mai mult decât atât, acesta susține că partidul său își poate asuma un guvern doar dacă funcția de premier va fi deținută de unul dintre membrii AUR, sau dacă este acceptat de aceștia.

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