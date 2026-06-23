George Simion, după consultările de la Cotroceni: „Singura variantă este guvern cu premier AUR”. Ce spune despre alte posibile scenarii

Publicat 23 iun. 2026, 14:42 Sursă realitatea.net

Liderul AUR, George Simion, a declarat marți, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu Nicușor Dan, că formațiunea politică pe care o conduce merge pe scenariul unui guvern condus de un premier AUR, această variantă fiind singura care le poate garanta că "măsurile propuse pot fi și implementate".

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