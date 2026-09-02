Politica· 1 min citire

Financial Times: UE intenţionează să îşi dezmembreze serviciul diplomatic

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 08:41
Sursărealitatea.net

Comisia Europeană pregăteşte planuri de dezmembrare a serviciului diplomatic al Uniunii Europene şi intenţionează să preia părţi din acesta, scrie miercuri cotidianul Financial Times, citat de Reuters, transmite Agerpres.

Oficiali de rang înalt au început să analizeze ce funcţii ale Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE) ar putea fi absorbite de departamente existente ale Comisiei, afirmă publicaţia pe baza unor surse informate despre proces.

Reuters nu a fost imediat în măsură să verifice ştirea. SEAE este condus de Kaja Kallas, vicepreşedintă a Comisiei Europene pentru afacerile externe şi politica de securitate.

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