Dominic Fritz anunță că merge la CEDO după decizia ÎCCJ și acuză o „sentință nedreaptă”: „Nu abandonez lupta”

Publicat 19 iun. 2026, 08:25 Sursă realitatea.net

Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins cererea de anulare a raportului Agenției Naționale de Integritate. Edilul susține că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și afirmă că miza reală a cazului este interdicția de a candida la funcții alese până în anul 2030.

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