CSAT SE REUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ: PROIECTE CRUCIALE PENTRU SECURITATEA NAȚIONALĂ, PE ORDINEA DE ZI

Ședința va începe la ora 14:00

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește, astăzi, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi figurând, printre altele, participarea României la Planul de Răspuns European - Readiness 2030 și proiectul de lege a apărării naționale. Ședința va începe la ora 14:00.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței CSAT sunt incluse subiecte referitoare la:

- Participarea României la Planul de Răspuns European - Readiness 2030;

- Proiectul de lege a apărării naționale a României;

- Planul național privind mobilitatea militară;

- Proiectul de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de securitate națională în domeniul hidroenergiei;

- Viziunea strategică națională în domeniul spațial.

"În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale", a precizat sursa citată.

Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 28 martie. Aceasta a fost prima ședință condusă de președintele interimar Ilie Bolojan.