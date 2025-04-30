CSAT SE REUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ: PROIECTE CRUCIALE PENTRU SECURITATEA NAȚIONALĂ, PE ORDINEA DE ZI
Ședința va începe la ora 14:00
Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește, astăzi, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi figurând, printre altele, participarea României la Planul de Răspuns European - Readiness 2030 și proiectul de lege a apărării naționale. Ședința va începe la ora 14:00.
Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței CSAT sunt incluse subiecte referitoare la:
- Participarea României la Planul de Răspuns European - Readiness 2030;
- Proiectul de lege a apărării naționale a României;
- Planul național privind mobilitatea militară;
- Proiectul de lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de securitate națională în domeniul hidroenergiei;
- Viziunea strategică națională în domeniul spațial.
"În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale", a precizat sursa citată.
Ultima ședință a CSAT a avut loc pe 28 martie. Aceasta a fost prima ședință condusă de președintele interimar Ilie Bolojan.
