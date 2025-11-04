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Politica· 1 min citire
BOLOJAN FUGE DE ÎNTREBĂRILE JURNALIȘTILOR
BOLOJAN FUGE DE ÎNTREBĂRILE JURNALIȘTILOR
Ilie Bolojan face încă un gest penibil și sfidător la adresa jurnaliștilor
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