BEC PREZINTĂ PREZENȚA LA VOT ÎN PRIMUL TUR AL PREZIDENȚIALELOR PE 3 ȘI 4 MAI

BEC va prezenta, sâmbătă, 3 mai, și duminică, 4 mai, datele privind prezența cetățenilor români la urne la primul tur al alegerilor prezidențiale

Biroul Electoral Central va prezenta, sâmbătă, 3 mai, și duminică, 4 mai, datele privind prezența cetățenilor români la urne la primul tur al alegerilor prezidențiale.

Potrivit BEC, datele privind prezența la alegerile prezidențiale vor fi prezentate public după cum urmează:



* sâmbătă, la ora 12:30 - pentru ora 12:00 (având în vedere desfășurarea votului în diaspora);



* duminică

- la ora 9:30 - pentru ora 9:00;

- la ora 13:30 - pentru ora 13:00

- la ora 17:30 - pentru ora 17:00;

- la ora 21:30 - pentru ora 21:00 (când este programată închiderea urnelor).



Rezultatele parțiale sau finale ale alegerilor, după caz, se vor anunța conform următorului program:

* luni - 9:30 pentru ora 9:00; 12:30 pentru ora 12:00.



Datele sunt colectate de personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central cu atribuții privind gestionarea evidențelor informatice, cu sprijinul statisticienilor, utilizând SIMPV și SICPV, și se prelucrează și se aduc la

cunoștință publică, prin grija personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central cu atribuții privind gestionarea relației cu mass-media, prin comunicate de presă și/sau declarații de presă, în măsura disponibilității și a posibilității prelucrării acestora până la ora preconizată pentru publicitatea acestora, se arată într-o decizie a BEC.

BEC nu își suspendă activitatea: „Alegerile continuă conform calendarului”. AUR și POT au cerut oprirea alegerilor



Pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro se vor publica constant, pe toată perioada în care sunt deschise secțiile de vot, date privind prezența alegătorilor la urne colectate din SIMPV, iar, în data de 4 mai, după ora 21:00 (ora României), datele privind centralizarea rezultatelor alegerilor colectate din SICPV.



La adresa www.prezenta.roaep.ro se vor publica în timp real, după închiderea secțiilor de votare, în baza informațiilor furnizate de SICPV, date provizorii, parțiale și finale privind rezultatele alegerilor.



La solicitarea scrisă a organizațiilor neguvernamentale acreditate să observe alegerile pentru Președintele României din anul 2025, a instituțiilor mass-media sau a reprezentaților competitorilor electorali, Autoritatea Electorală Permanentă va pune la dispoziția acestora adresa și datele necesare accesării unui portal web prin intermediul căruia aceștia vor putea descărca manual sau automat fișiere cu datele privind prezența și a celor înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării actualizate la intervale de cel mult 10 minute. Datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării se vor publica la data de 04.05.2025, începând cu ora 21:00 (ora României).



În țară, alegerile se desfășoară pe 4 mai, între orele 7:00 - 21:00. În diaspora votul se desfășoară pe trei zile: vineri, 2 mai, între orele 7:00 și 21:00 (orele locale); sâmbătă, 3 mai, între 7:00 și 21:00 (orele locale); duminică, 4 mai, între 7:00 (ora locală) și 21:00 (ora locală a României).

Sursa: Newsinn