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UE a ajuns la un acord pentru al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Grecia și-a retras opoziția

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat23 iul. 2026, 11:41
SursăRealitatea.net

Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic pentru al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Înțelegerea a fost obținută după ce Grecia a renunțat la opoziția sa, în urma unor negocieri privind protejarea sectorului maritim elen.

Noile măsuri trebuie să mai treacă prin procedura oficială de adoptare. Lucrările tehnice urmează să fie încheiate, iar votul scris al statelor membre va fi lansat joi.

Ce prevede noul pachet de sancțiuni

Potrivit diplomaților europeni, plafonul de preț pentru petrolul rusesc va rămâne neschimbat timp de 12 luni. Pachetul include și o derogare valabilă un an, prin care gazul natural lichefiat rusesc va putea fi transferat către țări din afara Uniunii Europene. Această excepție ar putea fi prelungită automat. Detaliile finale vor fi stabilite înainte de adoptarea oficială a sancțiunilor, conform Reuters.com.

Grecia a cerut protejarea flotei sale comerciale

Grecia blocase inițial acordul, deoarece se temea că modificările privind petrolul rusesc ar putea afecta companiile sale de transport maritim. Atena are una dintre cele mai mari flote comerciale din lume și a cerut garanții înainte de a susține noile sancțiuni. După compromisul obținut între statele membre, Grecia și-a retras opoziția. Pachetul urmează să fie adoptat oficial după finalizarea procedurilor europene.

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