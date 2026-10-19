Transportul feroviar de călători scade, marfa crește

Publicat 19 oct. 2026, 07:57 Sursă jurnnaluldearges

Numărul pasagerilor din transportul feroviar a scăzut cu 5,8% în trimestrul al doilea din 2026, potrivit INS. Totuși, volumul mărfurilor transportate pe calea ferată a crescut cu 9,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

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