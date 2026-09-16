Economie· 1 min citire

Nereguli grave la calcularea pensiilor. Peste 2 milioane de români ar fi primit sume mai mici – Curtea de Conturi

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat16 sept. 2026, 07:55
SursăRealitate Plus

Inspectorii Curții de Conturi au descoperit că pensiile multor români au fost calculate greșit la nivelul caselor județene de pensii sau au fost plătite unor persoane decedate. La recalculare, există suspiciuni că aproximativ 2,2 milioane de români au primit un punctaj mai mic. Jurnalista Realitatea Plus Alexandra Nistorescu a analizat raportul Curții de Conturi.

Potrivit raportului întocmit de Curtea de Conturi, cele mai frecvente nereguli descoperite vizează:

  • recalcularea greșită a drepturilor de pensie în baza noului cadru legal
    continuarea virării indemnizațiilor după decesul beneficiarilor
    calcularea greșită a indemnizației de urmaș

Curtea de Conturi estimează că aproximativ 2,2 milioane de pensionari au primit pensii mai mici, iar datoria totală acumulată față de beneficiari ajunge la 230 de milioane de lei, potrivit raportului. De asemenea, alți peste 570.000 de pensionari ar fi primit bani în plus la pensie, nemeritat.

În 2024, Casa Națională de Pensii a finalizat așa-numita „marea recalculare”, proces în care au fost reevaluate aproximativ 4,7 milioane de dosare, reprezentând toate pensiile aflate în plată.

În paralel, în cadrul „micii recalculări”, au fost corectate punctual peste 200.000 de pensii, în special acolo unde existau diferențe de punctaj, perioade nevalorificate sau erori tehnice.

Per ansamblu, după aplicarea noii formule de calcul, pensiile au crescut în medie cu circa 40%, potrivit datelor comunicate de Ministerul Muncii, creșterea variind însă semnificativ în funcție de contributivitate și de numărul de puncte de stabilitate.


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