Diferențe mari de prețuri la apartamente în România: cu 100.000 de euro, suprafețe de la 37 la 76 mp

Publicat 8 oct. 2026, 12:09 Sursă cotidianul

Cu un buget de 100.000 de euro, cumpărătorii pot obține un apartament de 37 de metri pătrați în Cluj-Napoca sau de 76 de metri pătrați în Piatra-Neamț, arată datele unui studiu realizat pe baza tranzacțiilor din prima jumătate a anului.

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