Economie· 2 min citire

CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, despre CRIZA energetică: „Prețurile au crescut cu un an înainte de începerea războiului”

CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, despre CRIZA energetică: „Prețurile au crescut cu un an înainte de începerea războiului”

CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, despre CRIZA energetică: „Prețurile au crescut cu un an înainte de începerea războiului”

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 8 oct. 2022, 09:49

”Nu avem o criză a energiei, avem o criză a gazului. A fost o politică pe care UE a promovat-o ca să sprijine energia verde”, este de părere Miron Mitrea

Consultantul politic Miron Mitrea - invitatul permanent al emisiunii Culisele Puterii, de la Realitatea PLUS, a vorbit, vineri seara, despre criza din energie și jocurile politice ale momentului.

„Nu există o politică pe energie la noi și în Europa. Lumea crede că din cauza situației Ucraina-Rusia e situația de față.

Eu am mai spus că prețurile au crescut cu un an înainte de începerea războiului. Sunt rezultetele unei politici greșite a UE de zeci de ani, de subvenționare a energiei și a altor servicii. (... ) Războiul doar a acutizat totul.

Nu avem o criză a energiei, avem o criză a gazului. A fost o politică pe care UE a promovat-o ca să sprijine energia verde”, este de părere Miron Mitrea.

Uniunea Europeană ar trebui să introducă o plafonare temporară a prețului la gaze naturale, susține șefa Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen. Executivul UE ia în considerare mai multe versiuni de plafoane de prețuri pentru gaze.

„Omul își rupe piciorul și tu îi dai un plasture. Există țări care ard foarte mult gaz să obțină energie electrică. Dar e o mică parte din Europa. Există foarte multe resurse care sunt folosite pentru energie. Între ruși și nemți au fost jocuri mari. Au avut politici naționale în multe țări din Europa.

E o chestie dirijată către anumite state, nu știu care. Nu este o soluție, nu am văzut-o vorbind despre o soluție serioasă”, a spus Miron Mitrea.

Europa a făcut toate jocurile americanilor în momentul în care au dus prețurile în halul ăsta”, consideră consultantul politic.

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