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Economie· 2 min citire
CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, despre CRIZA energetică: „Prețurile au crescut cu un an înainte de începerea războiului”
CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, despre CRIZA energetică: „Prețurile au crescut cu un an înainte de începerea războiului”
”Nu avem o criză a energiei, avem o criză a gazului. A fost o politică pe care UE a promovat-o ca să sprijine energia verde”, este de părere Miron Mitrea
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