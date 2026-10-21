Construcțiile din România au crescut cu peste 40% într-un an. Locuințele, în fruntea avansului
Creștere în domeniul construcțiilor
Volumul lucrărilor de construcții din România a crescut cu 40,5% în august 2026 față de anul trecut. Lucrările la clădirile rezidențiale au avansat cu aproape 55%.
Sectorul construcțiilor din România, creștere puternică în august 2026
Piața construcțiilor din România a înregistrat un avans semnificativ în august 2026, când volumul lucrărilor executate a fost cu 40,5% mai mare decât în aceeași lună a anului trecut. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că evoluția pozitivă s-a manifestat atât în cazul construcțiilor noi, cât și în sectorul rezidențial și în lucrările de infrastructură.
Creșterea din august vine după un interval cu rezultate pozitive la nivelul întregului sector. În primele opt luni din 2026, volumul lucrărilor de construcții a avansat cu 15,4% comparativ cu perioada ianuarie–august 2025, potrivit statisticilor oficiale.
Chiar și după ajustarea datelor în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate, creșterea rămâne consistentă.
Lucrările la locuințe au crescut cu aproape 55%
Clădirile rezidențiale au înregistrat cea mai mare creștere dintre principalele categorii de construcții analizate de INS. În august 2026, volumul lucrărilor la locuințe a fost cu 54,9% mai mare decât în aceeași lună din 2025.
Și celelalte segmente au raportat evoluții pozitive. Construcțiile inginerești, care includ proiecte de infrastructură, au consemnat o creștere de 39,5%, în timp ce lucrările la clădirile nerezidențiale au avansat cu 33,3%.
Datele indică o accelerare a activității în mai multe domenii ale construcțiilor, nu doar în cel al locuințelor.
Construcțiile noi au înregistrat cel mai mare avans
Pe categorii de lucrări, construcțiile noi au avut cea mai puternică evoluție în august 2026, cu un avans de 45,2% față de aceeași lună a anului precedent.
Lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 39,5%, în timp ce reparațiile capitale au înregistrat o majorare de 22,7%.
Rezultatele arată că activitatea s-a intensificat atât în proiectele noi, cât și în lucrările destinate întreținerii și modernizării construcțiilor existente.
Cum au evoluat construcțiile în primele opt luni din 2026
În intervalul ianuarie–august 2026, volumul total al lucrărilor de construcții a crescut cu 15,4% comparativ cu perioada similară din 2025, ca serie brută.
Cele mai importante evoluții au fost consemnate în următoarele categorii:
Clădiri rezidențiale: creștere de 22,9%.
Construcții inginerești: creștere de 14,9%.
Clădiri nerezidențiale: creștere de 11,3%.
În funcție de tipul lucrărilor, construcțiile noi au avansat cu 18,7%, lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 10,9%, iar reparațiile capitale au înregistrat o majorare de 6,8%.
După ajustarea în funcție de zilele lucrătoare și de sezonalitate, creșterea totală din primele opt luni a fost de 11,7%.
Construcțiile au crescut și față de luna iulie
Comparativ cu iulie 2026, volumul lucrărilor de construcții a înregistrat în august o creștere de 1,6%, ca serie brută. După ajustarea sezonieră, avansul lunar a fost de 7,2%.
Diferența dintre cele două valori ține de metodologia statistică utilizată. Datele ajustate elimină efectele calendarului și ale sezonalității, facilitând comparațiile între perioade.
Ce arată datele INS despre piața construcțiilor
Statisticile publicate de INS confirmă o creștere importantă a volumului lucrărilor de construcții din România în 2026, cu rezultate deosebit de bune în segmentul rezidențial și în cazul proiectelor noi.
Totuși, creșterea volumului lucrărilor nu înseamnă automat că locuințele s-au ieftinit sau că au crescut în aceeași măsură vânzările de apartamente. Indicatorul măsoară activitatea de construcții și trebuie analizat separat de prețurile imobiliare, costurile materialelor și evoluția cererii.
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