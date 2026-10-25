Economie· 2 min citire

Alocațiile pentru copii ar putea crește de la 1 ianuarie 2027

Alocație copii

Alocație copii

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Scris deDaniel Onescu
Publicat25 oct. 2026, 17:10
Sursăkanald

Alocațiile copiilor ar putea fi majorate începând cu 1 ianuarie 2027. Ministrul desemnat al Muncii, Florin Manole, a susținut necesitatea indexării, dar a precizat că subiectul nu a fost încă discutat în Guvern.

Ministrul desemnat al Muncii, Florin Manole, a declarat marți, 20 octombrie, că susține indexarea alocațiilor pentru copii, după doi ani în care sumele au rămas neschimbate. El a precizat, potrivit Antena 3 CNN, că nu a avut încă loc o discuție în Guvern privind această posibilitate.

În ceea ce privește alocațiile, nu am avut încă discuția cu colegii din Guvern, însă cred că acestea trebuie indexate. Există și varianta situației din 2026, când, în schimbul unei creșteri de aproximativ 20 de lei a alocațiilor, am preferat să creștem mai mult în procent, nu în cuantum.

De exemplu, sprijinul pentru copiii cu dizabilități, care primeau 80 de lei pe lună, o sumă infimă, a ajuns acum la aproape 200 de lei pe lună. Este o creștere substanțială.

Eu cred că trebuie să avem în vedere, în legătură cu acest subiect, cele două variante pe care le-am avut în vedere la începutul acestui an. Nu este o discuție care să fi avut loc în Guvern. Nu vreau să fac nicio promisiune și nu vreau să dau nicio veste bună sau rea. Vreau doar să spun că, după convingerile mele de social-democrat, în momente dificile, cei care au mai multă nevoie trebuie să primească mai mult sprijin, iar cei care au mai puțină nevoie — și mă includ aici, cu familia mea și copilul meu — poate n-ar trebui să primească sprijin deloc. Din păcate, Constituția nu ne permite, dar eu aș fi foarte fericit să pot renunța la alocația pentru copilul meu. Încă o dată, nu are rost să se plângă miniștrii din această țară de problemele cu banii. Trăim într-o țară în care sunt mulți alții care au nevoi mult mai mari și mult mai justificate.

— a declarat Florin Manole, ministrul desemnat al Muncii Florin Manole

În prezent, copiii cu vârsta de până la doi ani beneficiază de o alocație lunară de 719 lei, iar pentru copiii cu dizabilități acest cuantum este acordat până la împlinirea vârstei de trei ani. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, alocația este de 292 de lei lunar. Copiii cu dizabilități care au între 3 și 18 ani beneficiază de alocația majorată, în valoare de 719 lei.

Conform informațiilor prezentate, vechile prevederi legislative ar fi presupus o indexare de 8,2%. Dacă acest procent ar fi aplicat sumelor actuale, alocațiile ar putea ajunge la 316 de lei pe lună (față de 292 de lei în prezent) și la 778 de lei pe lună (față de 719 de lei în prezent). Aceste valori sunt estimative și reprezintă rezultatul unui calcul ipotetic, nu cuantumuri aprobate pentru anul 2027.

În aceeași intervenție, Florin Manole a vorbit și despre indexarea pensiilor, după doi ani în care acestea au fost înghețate. El a subliniat că eventualele măsuri trebuie analizate și în raport cu angajamentele fiscal-bugetare ale României.

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