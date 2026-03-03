Alertă pentru clienți: Hidroelectrica reduce termenul de plată la facturi

Una dintre cele mai mari companii furnizoare de electricitate de pe piața românească, Hidroelectrica, a anunțat noutăți majore în privința felului în care se achită facturile și cu o promoție explozivă destinată atât celor care abia intră în joc, cât și celor care au deja legături contractuale cu firma.

Aceste noutăți sunt integrate în campania comercială „Giga Oferte la Mini Prețuri”, demarată în luna martie, având ca obiectiv principal asigurarea unei predictibilități superioare și a unei stabilități financiare pentru utilizatorii de energie.

Ajustarea termenului limită pentru achitarea facturilor

Modificarea cea mai vizibilă privește intervalul acordat clienților pentru stingerea datoriilor după generarea facturii. Compania a stabilit reducerea acestuia de la 45 de zile la 30 de zile, cu o etapă de tranziție bine definită: în luna prelungirii sau încheierii unui contract nou, perioada rămâne la 45 de zile, noul termen de 30 de zile urmând a se aplica începând cu luna imediat următoare.

Această inițiativă urmărește stimularea unui ritm mai rapid al plăților și o administrare mai eficientă a documentelor contabile pentru beneficiari, în contextul în care Hidroelectrica își perfecționează fluxurile interne de facturare.

Structura promoțională dedicată contractelor pe un an

În cadrul acestei campanii, Hidroelectrica introduce o grilă tarifară pe două etape pentru contractele cu durată de 12 luni, valabilă uniform pentru toți clienții, indiferent de statut:

- Primele 3 luni: prețul energiei active (fără tariful de transport) este fixat la 0,40000 lei/kWh, echivalentul a 0,40363 lei/kWh incluzând tariful de transport.

- Următoarele 9 luni: tariful urcă la 0,45000 lei/kWh exclusiv transport, rezultând 0,45363 lei/kWh cu acesta inclus.

Această configurație tarifară se menține pe întreaga perioadă a contractului de 12 luni și se adresează unei game largi de consumatori, incluzând locuințe individuale și întreprinderi cu consumuri moderate. Modelul asigură o tarifare constantă, permițând o planificare precisă a bugetelor energetice anuale.

Contextul campaniei și strategia companiei

Hidroelectrica subliniază că demersul „Giga Oferte la Mini Prețuri” demonstrează implicarea fermă a companiei în furnizarea de energie la prețuri competitive și previzibile, consolidându-și astfel prezența solidă pe segmentul furnizorilor de electricitate din țară. Reprezentanții firmei afirmă că aceste propuneri vizează în egală măsură consumatorii rezidențiali, dar susțin și necesitățile energetice ample, încadrându-se în eforturile strategice de promovare a dezvoltării economice și a securității financiare a gospodăriilor.