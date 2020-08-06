Zi de sărbătoare pentru FC Argeș
FC Argeș, echipa piteșteană împlinește 67 de ani de la înființare
FC Argeș, echipa piteșteană împlinește 67 de ani de la înființare. FC arges a fost infiintata pe 6 august 1953, sub denumirea de Dinamo Piteşti, fiind iniţial înscrisă iniţial în campionatul orăşenesc. După ce a evoluat în campionatul regional, apoi în diviziile C şi B, echipa a ajuns în prima divizie în anul 1961.
Pe lângă Nicolae Dobrin, la FC Argeş au evoluat, de-a lungul timpului, mai mulţi fotbalişti renumiti, Adrian Mutu, Jean Barbu, Ilie Bărbulescu, Jean Vlădoiu, Bogdan Mara, Constantin Gâlcă, Andrei Speriatu, Paul Codrea, Dănuţ Coman, Nicolae Dică.
Echipa a fost campioană a României în ediţiile 1971-1972 şi 1978-1979, finalistă a Cupei României în 1965 şi finalistă a Cupei Balcanice în anii 1985 şi 1988. FC Argeş avut două participări în Cupa Campionilor Europeni şi opt în Cupa UEFA.
