Unde și-a făcut apariția pentru ultima oară Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan?

Mesajul filmat cu patru zile înainte de moarte

Decesul lui Adrian Pleșca, legenda rockului românesc cunoscută sub numele de Artan, a lăsat o întreagă comunitate artistică în stare de șoc.

Artistul s-a stins din viață la 64 de ani, în urma unui accident vascular cerebral, iar ultima lui apariție publică capătă acum o încărcătură emoțională aparte.

Un mesaj plin de energie, filmat cu doar câteva zile înainte de tragedie

Pe 27 noiembrie, cu numai patru zile înainte de a muri, Artan a publicat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care își invita fanii la un eveniment muzical. În filmare, solistul apare într-o formă bună, zâmbitor și optimist, semn că nimic nu prevestea tragedia ce avea să urmeze.

„Bună dimineața! Cei doi partizani, Răzvi și Artan, la vârsta adevăratei maturități artistice, se vor face, din nou, foarte doriți (...). Vă rugăm să nu lipsiți! Vă mulțumim frumos!” , spunea artistul în ultimul său mesaj public.

Clipul, acum viral, este privit ca o ultimă întâlnire dintre Artan și cei care i-au urmărit cariera timp de decenii.

Cum a murit Adrian Pleșca

În seara în care a suferit accidentul vascular cerebral, Artan se afla acasă. Soția sa a fost cea care a sunat la 112, după ce artistului i s-a făcut brusc rău. A fost transportat de urgență la Spitalul Pantelimon, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Vestea morții sale a circulat rapid, provocând o undă de tristețe printre colegii de breaslă și fanii care l-au considerat o voce emblematică a muzicii românești.

O carieră care a marcat rockul românesc

Născut la 31 martie 1961, în București, Adrian Pleșca a devenit cunoscut odată cu formarea trupei Timpuri Noi, în 1982, alături de Răzvan Moldovan. În anii ’90, formația a devenit un reper al rockului românesc, iar vocea și stilul inconfundabil ale lui Artan au definit o generație.

Ulterior, artistul a continuat să activeze în proiecte muzicale, printre care trupa Partizan, care a dus mai departe spiritul creativ pentru care Artan era atât de apreciat.

După anunțul decesului, membrii trupei Partizan au transmis un mesaj scurt, dar profund, în memoria solistului:

„Ne este foarte greu... Drum lin, suflet bun, coleg drag.”

Artistul a lăsat o amprentă puternică asupra muzicii românești.