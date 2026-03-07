Tragedie pe un drum național din Brăila: trei morți în accidente similare la câteva ore distanță
Tragedie pe un drum național din Brăila: trei morți în accidente similare la câteva ore distanță
Două accidente rutiere grave au avut loc în aceeași zi pe un drum național din Brăila, soldându-se cu moartea a trei persoane. Evenimentele s-au desfășurat la câteva ore distanță unul de celălalt, iar poliția cercetează circumstanțele fiecărui incident.
Primele date arată că ambele accidente implicau viteze mari și posibil neatenție la volan. În urma impactului, victimele au decedat pe loc sau la scurt timp după ce au fost transportate la spital.
Autoritățile recomandă prudență sporită șoferilor și respectarea limitelor de viteză, în timp ce Poliția Rutieră continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale tragediilor.
Se efectuează verificări pentru a determina dacă factorii precum carosabilul umed, neatenția sau alte condiții au contribuit la producerea accidentelor.
Citește și:
- 12:14 - Putin lovește din nou Ucraina, în timp ce ochii lumii sunt pe conflictul din Iran: cel puțin 6 morți și zeci de răniți
- 11:51 - Vladimir Putin, un câștigător neașteptat al războiului din Iran. SUA ar putea ridica sancțiuni pentru petrol
- 11:38 - Volodimir Zelenski: în Orientul Mijlociu s-au folosit în trei zile mai multe rachete Patriot decât în Ucraina din 2022 până acum
- 10:37 - Iranul a lansat drone spre Israel și baze militare americane: „Un val masiv de atacuri”
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News