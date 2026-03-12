Tragedie în Argeș: un tânăr de 22 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp

Sursă: realitatea.net

Ar fi pierdut 15.000 de lei la jocuri de noroc.

Un tânăr din Mioveni a murit într-un accident pe DN 73D, în Argeș. Potrivit unor surse, acesta ar fi pierdut 15.000 de lei la jocuri de noroc și ar fi avut datorii.

Accident mortal în Argeș

Un accident rutier tragic s-a produs în județul Argeș, unde un tânăr în vârstă de 22 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de un stâlp de ciment.

Victima era din Mioveni, iar accidentul a avut loc pe DN73D, în zona satului Conțești, comuna Davidești.

Mașina a părăsit carosabilul pe un sector drept de drum

Tragedia s-a petrecut în jurul orei 04:30, când autoturismul condus de tânăr ar fi ieșit de pe partea carosabilă pe o porțiune dreaptă de drum și s-a izbit de singurul stâlp de beton aflat în apropiere.

Impactul a fost extrem de puternic, iar mașina a fost grav avariată.

La locul accidentului au intervenit rapid echipaje de salvare, polițiști, pompieri, dar și cadre medicale care au încercat să îi salveze viața șoferului.

Victima a fost găsită încarcerată

Pompierii ajunși la fața locului au descoperit victima încarcerată în autoturism. Salvatorii au intervenit pentru extragerea acesteia și au predat-o echipajelor medicale.

În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de paramedici și de echipajul medical, tânărul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

La intervenție au participat două echipaje de pompieri, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Posibile probleme financiare înainte de tragedie

Potrivit unor surse apropiate anchetei, există suspiciuni că accidentul ar fi fost provocat intenționat. Tânărul ar fi avut probleme financiare în ultima perioadă.

Se pare că acesta i-ar fi mărturisit mamei sale că a împrumutat aproximativ 15.000 de lei, sumă pe care nu știa cum să o mai returneze. Potrivit acelorași surse, banii ar fi fost pierduți la jocuri de noroc.

Aceste informații urmează însă să fie verificate în cadrul anchetei.

Poliția a deschis o anchetă

Trupul neînsuflețit al tânărului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Argeș, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea exactă a cauzei decesului.

În paralel, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Câmpulung continuă cercetările pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs accidentul .