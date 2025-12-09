TikTok, interzis sub 16 ani în România? Ministrul Educației propune o altă soluție pentru a-i proteja pe adolescenți

Subiectul fierbinte al interzicerii rețelelor de socializare pentru minori a ajuns și pe masa autorităților de la București

Subiectul fierbinte al interzicerii rețelelor de socializare pentru minori a ajuns și pe masa autorităților de la București, în contextul dezbaterilor globale privind siguranța online.

Ministrul Educației, Daniel David, a abordat marți problema accesului la aplicații precum TikTok pentru copiii sub 16 ani, făcând referire la modelul radical adoptat recent în Australia. Deși recunoaște că o astfel de măsură drastică poate fi pusă în discuție și în România, oficialul înclină spre o abordare diferită, care să nu transforme fructul oprit într-o tentație și mai mare.

Ministrul se teme că o interdicție totală ar putea avea efectul contrar asupra adolescenților. El crede că tinerii ar putea găsi rapid metode tehnice să ocolească blocajele și să intre oricum pe platforme, dar de data aceasta pe ascuns, fără nicio supraveghere din partea adulților. Soluția văzută de Daniel David este implementarea unui control parental mult mai riguros, care să funcționeze ca o „cale de mijloc” între libertatea totală și cenzură, oferind familiilor instrumente reale de monitorizare.

Prezent la Parlament, demnitarul a subliniat că este nevoie de o dezbatere serioasă la nivel național pe această temă, întrucât există soluții diferite care pot fi aplicate. El a insistat că prioritatea ar trebui să fie protejarea adolescenților prin implicarea responsabilă a părinților, nu prin crearea unor mecanisme de interdicție care riscă să fie ineficiente în fața curiozității tinerilor și a avansului tehnologic.