Televiziunea Poporului nu cedează: vocea românilor se face auzită. Transmisiune specială din SUA

La cel mai mare eveniment care are loc acum în SUA unde participa foarte multe țări au ajuns toate informațiile despre situația cu cenzura din România și încercarea de a pune pumnul în gura presei libere, în special a postului TV Realitatea PLUS care arată abuzurile din partea autorităților.

Delegația din România a prezentat aceste abuzuri privind libertatea de exprimare. Postul nostru de televiziune a fost supus unor presiuni doar pentru faptul că mereu a fost alături de oameni și a spus adevărul. Într-o transmisiune speciala din SUA se află jurnalistul Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru.

Singura televiziune a opoziției, denigrată și sancționată de stat

„În aceste zile, Realitatea Plus a fost singura televiziune de știri din România care a fost prezentă în Statele Unite al Americii la cel mai important eveniment politic la nivel internațional, SIPEC, care a reunit delegații din foarte multe țări cu oficiali importanți, dar de asemenea și cu membrii apropiați de administrația de la Casa Alba, de administrația lui Donald Trump.

Inclusiv, membrii din cadrul delegației din România, cât și noi, jurnaliștii Realitatea Plus, am expus o problemă gravă din țara noastră, respectiv libertatea de exprimare și cenzura la care sunt supuși oamenii din societatea noastră, cât și noi, postul de televiziune Realitatea Plus.

O situație care a devenit cu atât mai gravă odată cu decembrie 2024, odată cu anularea alegerilor.

Și de asemenea, cei din administrația Trump știm foarte bine printr-un raport al Congresului American au în vedere acest lucru.

Inclusiv se pune în discuție o problemă foarte gravă care a fost analizată de către oficialii, respectiv cenzura de pe rețelele socializare, pentru că s-au cerut informații suplimentare. Și cenzura care a apărut odată cu acest scrutin electoral crucial pentru țara noastră.

Atât de aici, pe main stage, din spatele meu, de la SIPEC, cât și din întrevederile pe care le-am avut, cu cei mai importanți oficiali care au fost prezenți în aceste zile, un mesaj a fost foarte clar.

Atât de aici, din zona administrației lui Donald Trump, cât și din celelalte țări, că libertatea de exprimare nu trebuie să se negocieze.

Și de asemenea, faptul că noi, Realitatea Plus, odată ce am fost, din nou, sancționați către Consiliul Național al Audiovizualului pentru suspendarea unei emisii obișnuite pentru 3 ore în luna aprilie, pentru o altă sancțiune, cu siguranță noi vom continua să mergem mai departe, să fim alături de fiecare dintre voi, de fiecare român care dorește să-și facă vocea auzită și, de asemenea, așa cum v-am promis, să vă arătăm realitatea din fiecare situație, de fiecare dată.” , a transmis jurnalistul Realitatea PLUS, Alessia Păcuraru.