Ședință de Guvern cu miză economică uriașă

Ajutoare pentru agricultură și planul de relansare, pe agendă

Guvernul va adopta un proiect de hotărâre pentru acordarea unui ajutor financiar de urgență în agricultură, finanțat parțial din fonduri europene, alături de proiecte privind protecția împotriva acțiunilor judiciare abuzive și cooperarea cu Republica Moldova.

"Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/2061 din 10 octombrie 2025 de stabilire a unui sprijin financiar de urgență pentru sectoarele agricole afectate de fenomene climatice nefavorabile din Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, denumit în continuare Regulament. Prin acest Regulament de punere în aplicare, se pune la dispoziția Bulgariei, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Poloniei și României un ajutor din partea Uniunii în valoare totală de 49.800.000 de euro, în vederea acordării unui sprijin excepțional fermierilor. Cheltuielile Uniunii suportate în conformitate cu Regulamentul, nu depășesc un cuantum total de 11.500.000 EUR pentru România", se arată în nota de fundamentare a proiectului.



Măsurile prin care se acordă acest sprijin excepțional țin seama de pierderile economice suportate de fermierii afectați și garantează că plățile efectuate nu provoacă nicio denaturare a pieței sau a concurenței, se mai spune în document.



Totodată, în ședința de guvern va fi aprobat și un proiect de lege privind protecția împotriva cererilor vădit neîntemeiate sau a procedurilor judiciare abuzive îndreptate împotriva persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică.



"Proiectul de lege urmărește transpunerea în dreptul național a prevederilor Directivei (UE) 2024/1069, care instituie standarde minime, aplicabile cauzelor civile cu implicații transfrontaliere, precum și extinderea acestora la cauzele interne, conform Recomandării (UE) 2022/758 a Comisiei Europene. Astfel, domeniul de aplicare al proiectului de lege este mai cuprinzător decât cel al Directivei, garanțiile procedurale împotriva acțiunilor SLAPP fiind acordate în toate cauzele civile, cu sau fără implicații transfrontaliere. Proiectul definește cauzele interne, ca fiind cauzele în care părțile au domiciliul pe teritoriul României și toate celelalte elemente relevante în cauză se află în România, toate celelalte cauze fiind considerate cauze transfrontaliere", se arată în expunerea de motive a proiectului.



Printr-un memorandum, se va aproba negocierea și semnarea "Protocolului de modificare a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind aspectele tehnice, financiare, juridice și organizatorice referitoare la construirea, exploatarea, întreținerea și repararea podului rutier de frontieră între cele două state, peste râul Prut, între localitățile Ungheni (România) - Ungheni (Republica Moldova), semnat la Chișinău la 11 februarie 2022".



Un alt memorandum supus aprobării în Guvern vizează aprobarea majorării numărului de persoane din cadrul Ministerului Culturii care se deplasează la târgurile internaționale de carte, în anul 2026, conform articolului IV alineat (4) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. În document se propune "majorarea numărului de persoane care pot face parte din delegațiile la târgurile internaționale de carte, în anul 2026, unde standul național este organizat de către Ministerul Culturii, la maximum cinci delegați (consilieri de specialitate) și un conducător auto".



Nu în ultimul rând, în ședința Executivului urmează să fie dezbătut, în primă lectură, și pachetul de măsuri de relansare economică, potrivit unui anunț al premierului Ilie Bolojan.



"Pachetul de relansare economică - mâine va fi prezentat într-o primă lectură în ședința de Guvern, iar după ședință va fi prezentat în fața dumneavoastră de către domnul ministru Nazare (ministrul Finanțelor - n.r.), în așa fel încât să aveți elementele acestui pachet, urmând să fie pus în transparență decizională, iar vineri va avea loc un Consiliu Tripartit în care va fi prezentat partenerilor sociali", a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.