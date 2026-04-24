Scurgeri de gaz în județul Argeș. Conductă avariată în urma unor lucrări

Sursă: realitatea.net

100 de persoane au fost evacuate, iar traficul este blocat.

Alertă în comuna Rucăr, județul Argeș, după ce o conductă de gaze a fost avariată în urma unor lucrări efectuate în zonă.

Pompierii ajunși la fața locului au constatat scurgeri de gaz, au securizat perimetrul și au informat distribuitorul de gaze. Ca măsură de precauție, aproximativ 100 de persoane au fost evacuate.

Potrivit Infotrafic, circulația pe DN73 este oprită pentru autocamioanele de peste 7,5 tone, iar celelalte autovehicule circulă alternativ, sub dirijare.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a transmis că pompierii argeşeni au fost solicitaţi, vineri, să intervină pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, ca urmare a avarierii unei conducte de gaze din comuna Rucăr, în urma executării unor lucrări în zonă.



La fața locului, s-au deplasat de urgenţă forţe din cadrul Punctului de Lucru Rucăr. Ulterior, au ajuns și forţele ISU Argeş care au constatat că sunt pierderi de gaze din conducta avariată, motiv pentru care a fost anunţat distribuitorul de gaz.

„Echipajele operative au balizat zona şi au realizat un perimetru de siguranţă, după care s-au luat toate măsurile necesare pentru protecţia populaţiei din zona respectivă”, precizează sursa citată