România dă 3 milioane de euro pe tehnică militară depășită

Unde se vor duce banii primiți de țara noastră prin programul SAFE

România dă 3 milioane de euro pe 198 de mașini de luptă pentru infanterie pe șenile prin programul SAFE, o tehnică militară depășită. Asta în timp ce armatele moderne din toată lumea le evită.

Din cei 16,6 miliarde de euro, sumă acordată sub formă de credit cu dobândă foarte redusă, prin Programul european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), 9,53 miliarde euro vor fi redirecționați Ministerului Apărării Naționale.

Cu acești bani MApN va achiziționa minim 12 elicoptere multi-misiune H225M, 198 de mașini de luptă pentru infanterie pe șenile, 231 sisteme portabile de apărare aeriană, 139 de transportatoare blindate de personal 8x8 / Piranha 5 și două nave de patrulare maritimă.



LISTA ACHIZIȚIILOR SAFE APROBATE

• Elicoptere multi-misiune H225M, minimum 12 bucăți, cost: 852.000 euro

• Mașină de luptă pentru infanterie pe șenile – MLI – 198 de bucăți, cost: 3.000.000 euro

• Sistem portabil de apărare aeriană - MANPAD – 231 sisteme cu 934 rachete, cost: 625.560 euro.

LISTA ACHIZIȚIILOR SAFE APROBATE

• Transportoare blindate de personal 8x8 / Piranha 5, 139 de bucăți, cost: 761.200 euro

• Două nave de patrulare maritimă (OPV), cost: 700.000 euro

Potrivit MApN, țările de la care România va achiziționa tehnica militară prin programul SAFE sunt Franța, Germania și SUA.