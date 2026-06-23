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Actualitate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Câtă apă trebuie să bem cu adevărat?
Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru
În ediția „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru discută despre necesarul real de hidratare, factorii care influențează consumul de apă și semnalele prin care organismul ne arată că are nevoie de mai multe lichide.
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