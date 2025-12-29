Putin își schimbă poziția în negocierile pentru Ucraina după un presupus atac cu drone asupra reședinței sale

Vladimir Putin i-a transmis președintelui american Donald Trump că își va revizui angajamentele asumate în etapele anterioare ale negocierilor privind conflictul din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis președintelui american Donald Trump că își va revizui angajamentele asumate în etapele anterioare ale negocierilor privind conflictul din Ucraina, după ce Moscova a acuzat Kievul că ar fi încercat să atace cu drone una dintre reședințele sale. Ucraina respinge categoric acuzațiile.

Potrivit consilierului prezidențial rus Iuri Ușakov, Trump s-ar fi arătat „indignat” în momentul în care Putin i-a relatat incidentul. Discuția a avut loc luni, la o zi după întâlnirea de la Mar-a-Lago dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a fost analizată o nouă contrapropunere de plan de pace în 20 de puncte.

Kremlinul susține că, imediat după ceea ce partea americană a considerat o rundă de negocieri reușită, Kievul ar fi lansat un atac masiv cu drone asupra unei reședințe prezidențiale din regiunea Novgorod. Putin i-a transmis lui Trump că astfel de acțiuni „nu vor rămâne fără răspuns”.

Casa Albă a confirmat convorbirea telefonică, descriind-o drept „pozitivă”, fără a oferi detalii suplimentare.

Negocierile dintre Trump și Zelenski au durat peste trei ore, însă nu s-a ajuns la un acord final. Printre punctele sensibile rămân statutul teritoriilor din Donbas aflate sub control ucrainean, revendicate de Rusia, și operarea centralei nucleare Zaporojie. Planul propus de Zelenski include un pact de neagresiune cu Rusia și garanții de securitate americane.

La Moscova, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că Ucraina ar fi lansat 91 de drone asupra reședinței lui Putin, toate fiind doborâte. El a avertizat că Rusia își va recalibra poziția în negocieri și că au fost selectate ținte pentru eventuale lovituri de represalii.

Zelenski neagă orice implicare și acuză Rusia că încearcă să submineze procesul de pace și să creeze pretexte pentru noi atacuri asupra infrastructurii guvernamentale ucrainene. El i-a cerut lui Trump să reacționeze ferm în fața amenințărilor ruse.