Putin îl scoate din umbră pe Schroder pentru pacea din Ucraina! Europa pregătește negocieri secrete cu Moscova

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, îl vede pe fostul cancelar german Gerhard Schröder drept omul potrivit pentru a intermedia eventualele negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina.

Alegerea nu este deloc întâmplătoare, având în vedere relația apropiată dintre cei doi și pozițiile favorabile Moscovei pe care Schröder le-a avut de-a lungul anilor. În paralel, liderii europeni pregătesc discret contacte directe atât cu Kremlinul, cât și cu autoritățile de la Kiev.

Potrivit publicației Deutsche Welle, propunerea venită din partea lui Putin a fost primită cu multă rezervă în Germania. Biroul fostului cancelar a refuzat să ofere orice reacție după declarațiile făcute de liderul rus în timpul evenimentelor dedicate Zilei Victoriei.

„Dintre toți politicienii europeni, aș prefera să discut cu Schröder”, a spus Putin în fața jurnaliștilor, lăsând să se înțeleagă că îl consideră unul dintre puținii oameni politici occidentali în care încă are încredere.

Liderul de la Kremlin a sugerat și că războiul din Ucraina, aflat deja în al patrulea an, ar putea intra într-o etapă decisivă. Cu toate acestea, oficialii germani nu par convinși de intențiile Moscovei.

Surse din guvernul de la Berlin, citate de presa internațională, susțin că declarațiile lui Putin „nu sunt credibile”, în condițiile în care Rusia nu și-a schimbat cerințele pentru oprirea conflictului.

Mai mult, aceleași surse afirmă că un adevărat semn de bunăvoință din partea Kremlinului ar fi fost prelungirea armistițiului de trei zile anunțat recent, lucru care nu s-a întâmplat.

În acest timp, Uniunea Europeană încearcă să-și construiască propria strategie diplomatică, pe fondul nemulțumirilor tot mai mari față de modul în care Statele Unite gestionează relația cu cele două tabere aflate în conflict.