Primarul Moscovei anunță atacuri cu 35 de drone ucrainene asupra capitalei Rusiei

Sursă: realitatea.net

Sistemele de apărare antiaeriană ale Rusiei au interceptat peste 35 de drone care se îndreptau spre capitala rusă în noaptea de 16 spre 17 martie, a anunțat primarul Moscovei, Serghei Sobianin. Conflictul dintre Rusia și Ucraina a ajuns la ziua 1486.

Potrivit oficialului, atacul cu drone de proveniență ucraineană ar fi început în jurul orei 22:00, ora locală, și a continuat până în zorii zilei.

La ora 6:15, autoritățile raportau deja 39 de drone doborâte. Echipele de intervenție au fost trimise la locurile unde s-au prăbușit dronele, însă nu au fost raportate victime sau pagube materiale, potrivit Kyiv Independent .

Informațiile nu au putut fi verificate independent până la momentul publicării.

Sobianin a mai declarat anterior, pe 16 martie, că peste 250 de drone au fost doborâte în apropierea Moscovei de la 14 martie încoace, fără a include ultimele atacuri din noaptea trecută. Oficialii ucraineni nu au comentat deocamdată asupra acestor afirmații.

Atacurile cu drone asupra teritoriului rus au devenit tot mai frecvente în ultimele luni. Ucraina vizează adesea instalații militare și industriale din Rusia, iar atacurile asupra regiunii Moscova au dus anterior la închideri temporare ale aeroporturilor capitalei. Oficialii de la Kiev au sugerat că astfel de acțiuni fac parte dintr-o strategie menită să aducă „ecoul războiului înapoi pe teritoriul rus”.