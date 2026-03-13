Poluare pe Lacul Vidraru: Pete de ulei și combustibil apărute după topirea gheții. Autoritățile au intervenit de urgență

Poluare periculoasă la Vidraru: pete de ulei și combustibil au fost observate pe suprafața lacului, imediat după topirea gheții. Autoritățile au convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, a convocat joi seară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) după ce pe suprafața lacului Vidraru au fost observate pete de ulei și combustibil. Autoritățile au luat măsuri pentru ca substanțele poluante să nu ajungă în stațiile de tratare a apei.

„Am dispus toate măsurile necesare pentru izolarea și neutralizarea poluării și pentru prevenirea propagării acesteia în aval de baraj”, a declarat prefectul.

Ea a precizat că alimentarea cu apă a operatorului Aquaterm AG 98 SA trebuie să fie asigurată fără afectarea calității acesteia. Compania de apă monitorizează permanent calitatea apei și informează populația.

Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea și alte instituții competente vor supraveghea evoluția situației.

Conform prefectului, poluarea a fost observată după topirea sloiurilor de gheață de pe lac.

Primele ipoteze indică faptul că substanțele ar fi provenit fie de la o ambarcațiune scufundată acum aproximativ o lună, fie de la o altă barcă defectată recent.

„Zona a fost izolată și deversarea oprită, astfel încât poluarea să nu ajungă în stațiile de tratare. Situația este monitorizată constant pentru a proteja populația”, a mai precizat Ioana Făcăleață.