Paracetamolul poate atenua frica și crește comportamentele riscante. Studiul incredibil legat de acest medicament

Paracetamolul este unul dintre cele mai utilizate medicamente

Paracetamolul este unul dintre cele mai utilizate medicamente datorită faptului că este un analgezic eficient și tolerat de grupe mari de oameni. Paracetamolul are un efect destul de rapid și poate calma o serie de dureri și inflamații ușoare. Iată ce descoperire uluitoare s-a făcut recent, legat de acest medicament.

Ce beneficii are paracetamolul și de ce este atât de popular

diminuează durerile musculare,

– scade durerile menstruale.

De asemenea, acționează ca antipiretic, ajutând la scăderea febrei în cazul răcelilor, gripei sau al altor infecții. Un avantaj important este faptul că, administrat corect, irită mai puțin stomacul comparativ cu alte analgezice și poate fi folosit de o gamă largă de persoane, inclusiv copii, cu dozele recomandate de specialiști.

Paracetamolul atenuează durerile, dar și frica

Incredibil ce s-a descoperit mai nou despre paracetamol. Acesta nu acționează doar asupra durerilor locale, ci și la nivel psiho-somatic. Pur și simplu, paracetamolul atenuează senzația de frică și emoțiile negative precum anxietatea.

Studii recente au adus în discuție un studiu publicat în 2020 de cercetători de la Universitatea de Stat din Ohio. Aceștia au pus accentul pe efectele mai puțin cunoscute ale acetaminofenului. Potrivit cercetării, citate de Science Alert, substanța ar putea influența modul în care oamenii percep riscul, favorizând asumarea unor comportamente mai riscante. În cuvinte mai simple, când iei paracetamol nu mai resimți frica sau teama la fel de acut.

Neurocercetătorul Baldwin Way, coordonatorul studiului, explică faptul că medicamentul pare să atenueze emoțiile negative asociate situațiilor periculoase. Astfel, participanții care au luat acetaminofen au raportat niveluri mai scăzute de anxietate și teamă atunci când evaluau activități cu potențial risc. În contextul în care aproximativ un sfert dintre americani folosesc acest analgezic săptămânal, cercetătorii avertizează că impactul social al unor asemenea efecte ar putea fi deloc neglijabil, notează Mediafax.

Studiul a inclus peste 500 de studenți universitari, cărora li s-a administrat fie o doză de 1.000 mg de acetaminofen – doza maximă recomandată pentru un adult – fie un placebo. Participanții au fost supuși unui test comportamental cunoscut sub numele de „sarcina balonului\", unde trebuiau să pompeze un balon virtual pentru a obține recompense financiare imaginare, cu riscul de a pierde totul dacă balonul se spărgea.

Medicamentul te poate face să iei decizii îndrăznețe

Rezultatele studiului au arătat că participanții care au luat acetaminofen au pompat balonul mai mult și l-au spart mai frecvent decât cei din grupul de control. Cercetătorii sugerează că acetaminofenul reduce anxietatea asociată riscului, ceea ce duce la decizii mai îndrăznețe.

Chestionarele suplimentare au indicat, în unele cazuri, o percepție diminuată a riscului în scenarii precum pariuri financiare sau activități extreme.

Deși efectele observate sunt moderate și nu pot fi extrapolate direct la situații reale complexe, ele se adaugă unui corpus tot mai mare de studii care arată că acetaminofenul influențează empatia, procesarea emoțională și funcțiile cognitive. Un studiu publicat în 2023 de Universitatea din Viena a asociat consumul frecvent de analgezice cu scăderea comportamentelor prosociale.

Sursa: Realitatea Medicala