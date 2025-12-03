Nota de plată pentru război devine uriașă pentru Kremlin. Von der Leyen a bătut palma cu SUA pentru activele înghețate

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit cu vești proaste pentru Vladimir Putin.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit cu vești proaste pentru Vladimir Putin. Ea a anunțat că Statele Unite sunt de acord cu planul Europei de a folosi banii Rusiei, care sunt blocați în bănci, pentru a ajuta Ucraina.

Mesajul transmis Moscovei este unul foarte dur: dacă alegeți să continuați războiul, costurile vor fi din ce în ce mai mari. Von der Leyen a explicat că a prezentat noile reguli administrației americane, iar reacția a fost una pozitivă. Acum, și alte țări care dețin active rusești blocate sunt invitate să se alăture acestui mecanism juridic, pentru ca lovitura financiară să fie cât mai puternică și unitară.

Șefa Comisiei a vrut să fie clar că Europa nu va abandona Kievul și este pregătită să ofere sprijin pe termen lung. Deși Rusia are încă resurse să prelungească conflictul și ignoră invitațiile la pace lansate de Volodimir Zelenski, planul cu activele înghețate este o metodă clară de presiune.

„Este un mesaj clar pentru Rusia: prelungirea războiului va avea un cost ridicat pentru ea. Noi vrem pace, iar nimeni nu își dorește pacea mai mult decât Ucraina”, a declarat Ursula von der Leyen.