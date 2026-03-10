Actualitate· 1 min citire

Nicușor Dan a programat ședința CSAT miercuri dimineață, pe tema avioanelor F-16 pe care vor să le trimită SUA

10 mar. 2026, 15:38
Actualizat: 10 mar. 2026, 15:38
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru miercuri, potrivit Realitatea Plus.

Întâlnirea ar fi fost programată pentru ora 9:30, iar tema ședinței este analizarea propunerii Statelor Unite de a trimite avioane F-16 la baza de la Kogălniceanu, în contextul situației din Orientul Mijlociu și al atacurilor asupra Iranului, potrivit Realitatea Plus.

Joi, Volodimir Zelenski va efectua o vizită oficială în România Acesta se va întâlni cu președintele Nicușor Dan.

