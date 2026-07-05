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Actualitate· 1 min citire
Mihai Stoica, nemulțumit că FCSB nu poate juca pe Arena Națională: „Metallica e mai importantă decât fotbalul”
arena națională
FCSB nu va disputa primele meciuri de pe teren propriu din noul sezon pe Arena Națională. Președintele Consiliului de Administrație al clubului, Mihai Stoica, a anunțat că echipa va reveni pe cel mai mare stadion al țării abia la începutul lunii august.
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