Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu lansează un proiect inedit de dialog direct cu publicul
Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu lansează un proiect inedit de dialog direct cu publicul
Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a anunțat lansarea unui site prin care persoanele interesate pot intra în contact direct cu el. Platforma, disponibilă la adresa directcusrs.com, permite înscrierea pentru discuții zilnice cu jurnalistul.
Potrivit anunțului făcut de jurnalist, înscrierile sunt deschise în fiecare zi, iar conversațiile vor avea loc zilnic, între orele 11:00 și 12:00, potrivit CorectNews.
Stănescu afirmă că îi va contacta personal pe cei înscriși, indiferent de motivul pentru care doresc să vorbească cu el - fie pentru a oferi informații, a adresa întrebări sau a semnala probleme legate de autorități.
Jurnalistul susține că discuțiile vor beneficia de confidențialitate totală. Înscrierile pentru zilele următoare pot fi făcute începând de marți, 10 martie.
Citește și:
- 11:47 - Israel avertizează: Succesorul lui Khamenei și cei implicați în alegerea sa vor fi ținte
- 10:53 - Meghan Markle și Netflix pun capăt colaborării după mai mulți ani de proiecte comune
- 10:51 - Premii mai mari la Loterie: fondul de câștiguri crește cu 350.000 de lei la tragerile speciale de primăvară
- 09:51 - Tornade violente în Statele Unite: cel puțin 8 persoane au murit, iar zeci au fost rănite
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News