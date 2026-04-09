Iranul amenință cu blocarea unei noi rute vitale: după Hormuz, Teheranul vizează Bab el-Mandeb
Tensiunile dintre SUA și Iran escaladează din nou, după ce Teheranul a lansat amenințări privind blocarea unei a doua strâmtori esențiale pentru comerțul mondial, pe lângă deja disputata Strâmtoarea Ormuz.
Fragilul armistițiu dintre cele două state este pus sub presiune de refuzul Iranului de a redeschide complet traficul prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda apelurilor lansate de Donald Trump pentru reluarea imediată a navigației.
În paralel cu negocierile privind un posibil acord permanent de încetare a conflictului, apar noi îngrijorări legate de Bab el-Mandeb, o rută maritimă strategică aflată între Yemen, Djibouti și Eritreea.
Această cale navigabilă, vitală pentru transportul petrolului și al mărfurilor între Asia, Europa și Orientul Mijlociu, a fost menționată explicit în declarațiile unor oficiali iranieni.
Ali Akbar Velayati, consilier al liderului suprem iranian, a transmis un avertisment direct către Washington, sugerând că și Bab el-Mandeb ar putea deveni ținta unor măsuri similare.
Potrivit acestuia, dacă SUA „îndrăznește să repete greșelile sale prostești”, va constata rapid că fluxul global de energie și comerț poate fi perturbat „cu o singură mișcare”.
Declarațiile ridică temeri serioase privind impactul asupra economiei mondiale, în condițiile în care orice blocaj simultan în cele două puncte strategice ar afecta grav transporturile maritime internaționale și prețurile energiei.
