Incident șocant în Bistrița: un autoturism a târât pe șosea un trunchi de copac de 16 metri. Primarul Gabriel Lazany: „Un pericol uriaș pentru oameni”

Un incident grav, care putea avea consecințe dramatice, a avut loc sâmbătă dimineață în Bistrița. Un autoturism a fost surprins în timp ce tracta pe carosabil un trunchi de copac de aproximativ 16 metri, fără măsuri de siguranță, punând în pericol pietonii și participanții la trafic.

Scene incredibile surprinse în trafic

Imaginile au fost făcute publice de primarul Gabriel Lazany, care a fost martor direct la situație. Edilul a povestit că incidentul s-a petrecut în jurul orei 05:30, pe Valea Ghinzii, în timp ce se întorcea din Parcul Municipal.

Potrivit acestuia, scena „sfidează orice urmă de responsabilitate”, autoturismul deplasându-se pe drumurile publice în timp ce târa în spate un trunchi masiv, fără nicio semnalizare sau protecție.

„Un pericol uriaș pentru oricine”

Primarul a atras atenția asupra riscurilor majore generate de un astfel de comportament în trafic. În opinia sa, orice persoană aflată în apropiere - fie pieton, fie șofer - ar fi putut deveni victimă.

„Dacă acolo era un copil? Dacă cineva mergea spre serviciu? Nu există scuze pentru asemenea gesturi”, a transmis edilul, subliniind că siguranța publică nu poate fi ignorată.

Poliția, sesizată de urgență

După ce a observat incidentul, Gabriel Lazany a solicitat intervenția imediată a echipajelor de poliție, pentru identificarea șoferului și aplicarea măsurilor legale.

Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs situația și dacă au fost încălcate norme privind transportul de materiale sau siguranța rutieră.

Primarul a transmis și un mesaj clar către cetățeni, subliniind că astfel de comportamente nu vor fi tolerate:

Bistrița nu este un loc în care regulile pot fi ignorate, iar acțiunile care pun în pericol viața altora vor fi sancționate fără excepție.