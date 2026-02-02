Frigul se menține: temperaturi de până la -15 grade

Ninsori extreme în România

Ninsorile vor continua să se diminueze în cursul zilei de luni, după ce în ultimele ore au acoperit mare parte din sudul și estul țării, a anunțat meteorologul Oana Păduraru, de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), la Realitatea Plus.

În zona Capitalei, stratul de zăpadă a atins până la 12 centimetri, însă fenomenul este deja în retragere. Ninsoarea s-a manifestat pe arii extinse în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, dar și pe zone mai restrânse din sudul Moldovei și extremitatea sudică a Banatului.

„Tendința este ca oricum ninsorile să se diminueze și să se răstrângă tare în cursul zilei de astăzi. În zona capitalei deja au diminuat foarte mult, însă în tot intervalul în care au fost ninsori, acesta a nins stratul de zăpadă a ajuns până la 12 centimetri din datele pe care le avem până în momentul de față. Iar ninsorile au fost într-adevăr pe arii extinse în Oltenia, Muntenia, și în zona Dobrogei și doar pe arii mai restrânse în sudul Moldovei și în extremitatea sudică a Banatului.

Au fost asociate ninsoriel pe parcursul serii și al nopții și cu intensificări ale vântului cu rafale ce au ajuns până la 45 de km pe oră. Din acest motiv, evident că am avut și perioade cu viscol în regiunile sudice și chiar și în zona capitalei.

Și totodată, un alt aspect care este surprins în codurile de culoare, răcirea semnificativă a vremii, temperaturile au scăzut foarte mult în regiunile extracarpatice, dar mai ales în zona Moldovei unde deja în extremitatea nordică a regiunii s-a înregistrat maximă de minus 10 grade, iar peste noapte temperatura aerului a ajuns până la minus 15 grade, valoare care se menține și în momentul de față, însă cele mai ridicate valori s-au înregistrat în continuare în partea de vest-nordvest a teritoriului, unde de altfel, mai ales în zona Banatului și în Crișana, au predominat ploile.

În zilele următoare ne așteptăm la o schimbare. Deocamdată încă mai persistă mașa de aer rece care va influența toate regiunile extracarpatice, unde așa cum este stipulat și în codurile de culoare, codul galben, temperaturile vor fi foarte scăzute, vor caracteriza o vreme deosebită de rece, geroasă noaptea, iar peste zi în Moldova se va menține gerul astfel că temperaturile vor fi în jurul la minus 15 grade.

În același timp, temperaturile tind să se încălzească iar precipitațiile vor fi treptat predominant sub formă de lapoviță și ploaie.

Chiar dacă temperaturile în cursul zilei de astăzi și chiar și mâine se vor situa în regiunile extracarpatice sub normele perioadei.

Este mai firesc să avem temperaturi negative, având în vedere că suntem în lună de iarna, în luna februarie decât temperaturii pozitive, cum am avut în anii anteriori, chiar și în jurul la 20 de grade, pentru că, repet, este lună de iarna și este firesc să avem ger, ninsoare, strat de zăpadă, iar în cursul anului trecut, nu chiar la începutul lunii februarie, undeva după 15 februarie, am avut la fel ninsoare în partea de sud a țării, jumătatea sudică a țării, un strat consistent de zăpadă, inclusiv în zona capitalei.”, a declarat Oana Păduraru, meteorolog ANM, la Realitatea Plus.