Femeie arestată după un scandal în autobuzele din Pitești. A folosit spray lacrimogen și a agresat un șofer

Scene tensionate în transportul public din Pitești, după ce o femeie de 28 de ani a provocat scandal în două mijloace de transport în comun și a folosit un spray iritant-lacrimogen împotriva unui șofer care i-a atras atenția asupra comportamentului agresiv.

Incident violent într-un mijloc de transport în comun

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, incidentul a avut loc în seara zilei de 28 mai, când polițiștii au fost sesizați cu privire la un conflict izbucnit într-un autobuz din municipiul Pitești.

La fața locului au intervenit atât polițiști locali, cât și echipaje de ordine publică, care au reușit să o identifice și să o imobilizeze pe femeie.

Șofer agresat și atac cu spray lacrimogen

Din primele verificări efectuate de anchetatori a reieșit că femeia avea un comportament recalcitrant și provoca scandal în mijlocul de transport.

În momentul în care șoferul i-a cerut să se liniștească, aceasta s-ar fi enervat și l-ar fi lovit, folosind totodată un spray iritant-lacrimogen.

Incidentul a creat panică printre pasageri și a perturbat circulația mijlocului de transport.

Comportament similar și într-un alt autobuz

Polițiștii au stabilit că femeia ar fi provocat un scandal asemănător și într-un alt mijloc de transport în comun înainte de incidentul principal.

Din acest motiv, cercetările au fost preluate de polițiștii Secției 3 Poliție Pitești, care au extins verificările pentru stabilirea întregii situații.

Dosar penal pentru mai multe infracțiuni

Pe numele femeii a fost deschis un dosar penal pentru port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, iar cercetările sunt continuate de polițiștii de investigații criminale.

După reținerea pentru 24 de ore, femeia de 28 de ani a fost prezentată instanței, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.