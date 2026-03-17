Explozie a prețurilor la carburanți, marți dimineață: motorina trece de 9,20 lei. Ce MĂSURI ar putea lua Guvernul
Prețurile carburanților au crescut puternic marți dimineață, cu scumpiri de peste 15 bani la motorină și peste 10 bani la benzină. În timp ce tarifele la pompă ating noi maxime, Guvernul ia în calcul o ordonanță de urgență care ar permite plafonarea prețurilor la benzină și motorină.
Marți dimineață, șoferii din România au găsit prețuri considerabil mai mari în benzinării. Motorina – cel mai vândut carburant din țară – s-a scumpit cu peste 15 bani pe litru, iar în unele stații creșterea a ajuns chiar la 22 de bani. Nici benzina nu a fost ocolită, înregistrând majorări de peste 10 bani pe litru.
Cât costă carburanții în marile rețele din țară:
Motorină standard
Petrom: 9,10 – 9,11 lei/litru
Rompetrol: 9,21 lei/litru
OMV: 9,24 lei/litru
Motorină premium
Petrom: 9,52 lei/litru
Rompetrol: 9,76 lei/litru
OMV: 9,80 lei/litru
Benzină standard
Petrom: 8,59 lei/litru
OMV: 8,72 lei/litru
Benzină premium
Petrom: 9,16 lei/litru
Rompetrol: 9,47 lei/litru
Datele provin din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților, care reflectă în timp real evoluția tarifelor la pompă.
Ce pregătește Guvernul
Creșterile repetate ale prețurilor au determinat Guvernul să analizeze mai multe scenarii pentru a limita impactul asupra populației și economiei.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Executivul lucrează la două măsuri fiscale, dintre care una ar permite intervenția directă asupra prețurilor.
Ivan propune adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care să fie declarată situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Aceasta ar permite statului să introducă măsuri temporare de protecție pentru consumatori.
În baza acestei ordonanțe, Guvernul ar putea stabili un preț maximal pentru benzină și motorină, actualizat lunar prin hotărâre.
Plafonul propus pentru carburanți
Ministerul Energiei a avansat deja valorile posibile pentru plafonare:
8,41 lei/litru pentru benzina standard
8,86 lei/litru pentru motorina standard
Aceste prețuri sunt semnificativ mai mici decât cele afișate în prezent în benzinării, ceea ce ar reprezenta o reducere importantă pentru consumatori dacă măsura va fi adoptată.
Citește și:
- 12:51 - Israelul anunță că șeful securității iraniene, Ali Larijani, a fost ucis
- 12:43 - Republica Moldova: Ambasadorul Rusiei la Chişinău, convocat la MAE în urma poluării Nistrului
- 11:09 - O nouă manifestație de susținere pentru Călin Georgescu astăzi, la Constanța, de la ora 11.00. Alexandra Păcuraru: "România va redeveni curând suverană"
- 10:48 - Televiziunea fugarului Ghiță vine la evenimentele unde participă Călin Georgescu pentru a-i dezbina pe suveraniști și a-i hărțui pe jurnaliștii Realitatea Plus – VIDEO
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News