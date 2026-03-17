Demisie la vârful securității SUA: șeful contraterorismului pleacă în semn de protest față de conflictul cu Iranul
Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului din cadrul administrației Donald Trump, și-a anunțat demisia, invocând dezacordul față de conflictul cu Iran.
Oficialul a transmis, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că nu poate susține „cu bună conștiință” deciziile actualei administrații privind implicarea militară în regiune.
Kent a afirmat că, în opinia sa, Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru Statele Unite ale Americii și a sugerat că declanșarea conflictului ar fi fost influențată de presiuni externe, inclusiv din partea Israel și a lobby-ului pro-israelian din SUA.
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Joe Kent a fost confirmat în funcție în iulie 2025, după un vot strâns în Senat, unde a obținut 52 de voturi pentru și 44 împotrivă.
În poziția de director al Centrului Național de Combatere a Terorismului, acesta a coordonat activitatea unei agenții esențiale pentru analiza și prevenirea amenințărilor teroriste la adresa SUA.
Demisia sa vine într-un moment tensionat pe plan internațional, marcat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de dezbateri tot mai aprinse în interiorul administrației americane privind strategia militară.
