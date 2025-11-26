Cum îți pregătești ferestrele pentru iarnă

Câteva intervenții mici pot face o diferență mare

Pregătirea ferestrelor pentru iarnă este una dintre cele mai simple și mai eficiente metode de a păstra căldura în casă și de a reduce factura la încălzire. Chiar dacă nu ai buget pentru schimbarea ferestrelor, câteva intervenții mici pot face o diferență mare.

În primul rând, inspectează cu atenție ramele și tocurile. Verifică dacă există crăpături, zone unde lemnul este umflat sau deteriorat ori zone pe unde simți curent. Poți trece încet o mână umedă de-a lungul muchiilor ferestrei: dacă simți frig sau vânt, acolo există o pierdere de căldură. În cazul ferestrelor din lemn, curăță bine zona, apoi folosește chit de lemn sau silicon pentru a astupa fisurile. La ferestrele din PVC, verifică dacă șuruburile de prindere sunt bine strânse și dacă rama nu este deformată.

Următorul pas este verificarea garniturilor. Garniturile îmbătrânite, crăpate sau aplatizate nu mai etanșează bine. Le poți înlocui relativ ușor cu garnituri autoadezive din cauciuc sau spumă, disponibile în magazinele de bricolaj. Curăță înainte rama ferestrei, usuc-o bine și aplică banda conform instrucțiunilor. Acest pas simplu poate reduce semnificativ curentul și pierderile de căldură.

Dacă ferestrele sunt vechi și au un singur geam, poți folosi folii termoizolante transparente. Acestea se lipesc pe interiorul ramei și creează un strat suplimentar de aer, care funcționează ca izolație. Montajul este ușor: se aplică folia, se întinde, apoi se fixează cu ajutorul aerului cald de la feon, conform recomandărilor producătorului.

Nu în ultimul rând, folosește textile inteligente. Draperiile groase, perdelele cu țesătură densă sau jaluzelele termoizolante ajută mult. Ziua, trage-le la o parte pentru a lăsa soarele să încălzească natural încăperea, iar seara închide-le pentru a păstra căldura la interior.

Curățarea geamurilor înainte de sezonul rece este, de asemenea, importantă. Sticla curată permite pătrunderea unei cantități mai mari de lumină și căldură naturală, ceea ce îți va face casa mai confortabilă în zilele scurte de iarnă.

Prin aceste măsuri simple – repararea ramelor, înlocuirea garniturilor, folosirea foliilor și a draperiilor groase – îți poți pregăti eficient ferestrele pentru iarnă, îmbunătățind confortul termic și economisind bani.