Criza apei din Curtea de Argeș: lucrările la stația de tratare avansează. Când vor avea locuitorii apă sigură la robinet

Lucrările de reabilitare a Stației de Tratare a Apei Potabile din Curtea de Argeș merg mai departe, iar echipele au intrat într-o etapă esențială. În această săptămână începe montarea componentelor care stau la baza procesului de filtrare, crepinele și noul strat filtrant. Intervențiile au început pe 27 martie și, potrivit planului, ar trebui să fie finalizate până pe 15 iulie.

Până la începutul lunii aprilie, aproximativ 10% din lucrare fusese deja realizată. În primele zile, între 27 și 29 martie, s-au făcut lucrări provizorii care au permis repornirea alimentării cu apă pentru locuitori. A fost un pas necesar, astfel încât intervențiile să poată continua fără a lăsa populația complet fără apă.

Din 30 martie, echipele au trecut la demontarea sistemelor vechi de distribuție de pe prima linie de filtre. Practic, s-a curățat tot ce ținea de vechiul mecanism: stratul filtrant a fost scos, iar componentele interne, inclusiv crepinele, au fost îndepărtate din cele patru filtre vizate.

Ce se întâmplă în aceste zile pe șantier

În perioada 6–9 aprilie începe montarea noilor elemente de filtrare, adică acele piese care vor asigura curățarea eficientă a apei. În paralel, se lucrează și la realizarea unei rețele noi de distribuție pentru această primă linie de filtre. Dacă ritmul se menține, la finalul acestei etape unul dintre filtre va fi complet reabilitat și pregătit pentru utilizare.

Reprezentanții companiei de apă spun că, din punct de vedere logistic, lucrările nu întâmpină probleme. Materialele și echipamentele necesare sunt deja comandate, iar livrările sunt programate astfel încât termenul din iulie să poată fi respectat. Nici organizarea echipelor, transport, cazare sau utilaje, nu ridică dificultăți în acest moment.

De unde a pornit criza apei

Situația care a dus la aceste lucrări a apărut la începutul anului, când autoritățile sanitare au decis oprirea completă a apei potabile în Curtea de Argeș și în trei comune din apropiere. În rețea fusese descoperită bacteria „Clostridium perfringens”, considerată periculoasă pentru sănătate.

Problema a apărut în contextul unor lucrări la barajul Vidraru. Golirea lacului a schimbat calitatea apei care ajungea în stația de tratare: aceasta a devenit încărcată cu nămol și microorganisme, depășind capacitatea sistemului existent de a o face potabilă. În acel moment, autoritățile au mers până la interzicerea totală a utilizării apei, nu doar pentru băut, ci și pentru uz casnic sau igienă personală.

La finalul lunii februarie, Guvernul a intervenit printr-o derogare care a permis finanțarea rapidă a lucrărilor, fără a mai aștepta aprobarea bugetului local. A fost o soluție de urgență, menită să grăbească intervenția într-o situație care afecta direct viața de zi cu zi a locuitorilor. În același context, reprezentanții Administrației „Apele Române” au precizat că instituția nu se ocupă de furnizarea apei potabile către populație și nici de tratarea acesteia. Aceste responsabilități revin operatorului local de apă, cel care administrează și infrastructura stației de tratare.

O criză care durează de luni bune

Locuitorii din Curtea de Argeș și din comunele învecinate resimt efectele acestei probleme încă de la sfârșitul anului trecut. Lucrările de la baraj au afectat serios instalațiile stației de tratare, iar de atunci apa nu a mai putut fi adusă la standardele necesare pentru consum. Reabilitarea actuală este, practic, soluția pe termen lung pentru revenirea la normal. Până atunci, fiecare etapă finalizată înseamnă un pas înainte spre reluarea unei alimentări sigure cu apă.