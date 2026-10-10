Ciprian Marangoci, condamnat la închisoare cu executare! Sentința primită de fostul șef al Arestului Argeș

Ciprian Marangoci, fostul șef al Centrului de Reținere și Arest Preventiv Argeș, a fost condamnat de Judecătoria Pitești la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare. Sentința a fost pronunțată vineri, 9 octombrie, după ce fostul polițist a fost găsit vinovat pentru o infracțiune rutieră comisă în perioada în care se afla sub supraveghere într-un dosar anterior de corupție.
Pedeapsa rezultă din cumularea unei condamnări de 1 an și 2 luni pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe cu pedeapsa de 3 ani de închisoare primită anterior, cu suspendare. Instanța a revocat suspendarea executării pedepsei anterioare.
Fapta pentru care a fost condamnat acum s-a petrecut în august 2025, în Pitești. Marangoci a fost implicat într-un accident soldat cu avarierea a două autoturisme în cartierul Găvana.
A doua zi, când s-a prezentat la Biroul Rutier pentru întocmirea documentelor privind accidentul, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că se afla sub influența alcoolului. Pentru această faptă, Judecătoria Pitești i-a aplicat pedeapsa de 1 an și 2 luni de închisoare.
În octombrie 2023, fostul șef al Arestului IPJ Argeș fusese condamnat de Tribunalul Argeș la 3 ani de închisoare cu suspendare, într-un dosar în care a fost acuzat de luare de mită și favorizarea făptuitorului. Condamnarea a rămas definitivă în iunie 2024.
În acel dosar, anchetatorii au susținut că Marangoci a primit bani și țigări de la o persoană aflată în arest, în schimbul unor facilități.