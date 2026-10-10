Ciprian Marangoci, condamnat la închisoare cu executare! Sentința primită de fostul șef al Arestului Argeș

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 14:21

Ciprian Marangoci, fostul șef al Centrului de Reținere și Arest Preventiv Argeș, a fost condamnat de Judecătoria Pitești la 4 ani și 2 luni de închisoare cu executare. Sentința a fost pronunțată vineri, 9 octombrie, după ce fostul polițist a fost găsit vinovat pentru o infracțiune rutieră comisă în perioada în care se afla sub supraveghere într-un dosar anterior de corupție.

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