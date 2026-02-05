Atenționare de călătorie emisă de MAE

Cod roșu și Cod portocaliu de vânt și ploi, miercuri și joi, în regiuni ale Spaniei

O atenționare de călătorie emisă de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pentru românii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania arată că regiuni ale aceste țări sunt vizate de avertizări Cod roșu și Cod portocaliu de vânt și ploi.

Conform ANM, Agenţia meteorologică locală - AEMET a emis pentru miercuri şi joi un Cod roşu de condiţii meteorologice nefavorabile, intensificări ale vântului de până la 100 km/h şi ploi în cantităţi semnificative, în provinciile Sevilla şi Cadiz din regiunea Andaluzia, respectiv un Cod portocaliu de vânt puternic în provincia Malaga.

Cetăţenii români pot cere asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053 apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al Consulatului General al României la Sevilla: + 34648212169.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet www.meteoalarm.org, sevilla.mae.ro/contact, www.mae.ro şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.