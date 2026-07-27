Atac armat la un festival din SUA. Două persoane au murit şi alte patru au fost rănite -VIDEO

Publicat 27 iul. 2026, 08:05 Sursă realitatea.net

Două persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva au fost rănite în urma unui atac armat produs duminică seara la un festival gastronomic din Seattle. Incidentul s-a petrecut în apropierea celebrului turn Space Needle, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului, potrivit CNN.

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