Alimentele recomandate pentru a avea un abdomen plat. Sfaturile Mihaelei Bilic

Ce alimente sunt benefice pentru o digestie sănătoasă

Mihaela Bilic a explicat în mediul online care sunt beneficiile unei diete, care propune evitarea unor anumite alimente pentru a scăpa de problemele digestive și de durerile abdominale.

Alimentele care fermentează ușor și care produc tulburări digestive

Potrivit nutriționistului, tulburările digestive și balonarea apar cel mai adesea în urma consumului de carbohidrați fermentabili, care se regăsesc în diverse alimente, chiar și în unele legume.

Acești carbohidrați sunt cunoscuți și sub numele de FODMAP – acronimul de la oligozaharide, dizaharide, monozaharide și polioli fermentabili. Mihaela Bilic spune că evitarea acestui tip de carbohidrați ne ajută să scăpăm de tulburările digestive și de neplăcuta balonare.

„Toată lumea se plânge de balonare, tulburări digestive sau dureri abdominale. Și toată lumea se ferește de carbohidrați- lactoza, fructoza, manitolul, sorbitolul sunt puse pe lista neagră a ingredientelor care ridică probleme și intoleranțe alimentare. Chiar și cei care nu suferă de sindromul de colon iritabil au ajuns să evite carbohidrații care fermentează rapid în intestin de dragul unui abdomen plat/nebalonat."

Apoi a enumerat alimentele care fermentează ușor și care trebuie evitate.

„Dintre legume: anghinare, mazăre, sparanghel, broccoli, conopidă, ceapă, praz, ciuperci. Dintre fructe cele bogate în fructoză și polioli: fructe uscate, mere, smochine, cireșe, mango, piersici, pere, prune. Dintre produsele lactate, cele care conțin multă lactoză: lapte de oaie, capră și vacă, brânza proaspătă și iaurturile. Dintre leguminoase: năut, fasole albă și roșie, linte plus fistic și nuca de Caju la oleaginoase," a mai spus nutriționistul pe contul său de socializare.

Dintre cereale, toate produsele pe bază de grâu, secară și orz. Adăugați la asta toate produsele de patiserie și cofetărie care conțin zahăr, plus băuturile dulci și sucurile” – a transmis nutriționistul..

Mihaela Bilic a vorbit și despre alimentele benefice pentru o digestie sănătoasă, iar printre acestea se numără: morcov, castravete, fasole verde, ridichi, spanac, dovlecel, varză, salată, roșii, portocale, clementine, mandarine, kiwi, grepfrut, struguri, banane, căpșuni, zmeură, pepene, ananas, toate brânzeturile și cașcavalurile, plus laptele fără lactoză, produsele pe bază de orez, ovăz și quinoa.

„La capitolul dulciuri se poate folosi siropul de arțar și ciocolata neagră. Nucile și alunele sunt permise, la fel și toate alimentele proteice: ouă, carne albă și roșie, pește, fructe de mare. Oricine suferă de tulburări digestive și disconfort abdominal poate să apeleze la această dietă și să reducă cantitatea de FODMAP din alimentație. Se începe cu eliminarea lor completă timp de 6-10 săptămâni, apoi se reintroduc treptat unul câte unul, ca să fie descoperit care dintre FODMAP este vinovat de apariția problemelor digestive. Regimul trebuie completat cu suplimente cu probiotice, care să echilibreze și să întărească microbiota intestinală.

Dieta FODMAP este recomandată mai ales persoanelor care suferă de sindromul de colon iritabil, dar și pentru alte afecțiuni digestive funcționale: boală inflamatorie intestinală, colită ulcerativă, boala Chron, tulburări digestive post-infecțioase, intoleranță la lactoză, fructoză etc. Alături de regimul alimentar, trebuie folosite probiotice autorizate FODMAP”- a mai transmis Mihaela Bilic pe Facebook.